Благодаря инновационным OLED-экранам, новые устройства превзойдут текущие модели по показателю толщины.

Apple готовит к выпуску новые iPad Pro, которые станут самыми тонкими планшетными компьютерами в истории компании. Благодаря инновационным OLED-экранам, новые устройства превзойдут текущие модели по показателю толщины. Так, 13-дюймовый iPad Pro будет иметь толщину всего 5 миллиметров, что на 1,5 миллиметра меньше, чем у текущей модели. Для 11-дюймового iPad Pro этот показатель составит 5,1 миллиметров.

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С такой тонкой конструкцией Apple придется изрядно потрудиться над усилением прочности устройства, чтобы избежать повторения истории с iPhone 6 и его хрупким корпусом. Однако, учитывая опыт компании и ее стремление к инновациям, есть все основания полагать, что новые iPad Pro будут не только самыми тонкими, но и самыми прочными и надежными планшетами Apple.

Презентация новых устройств ожидается в марте этого года, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть их и оценить все преимущества этих тонких и мощных планшетов.



