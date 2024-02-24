В интернете были опубликованы изображения, демонстрирующие разные варианты оформления области экрана iPhone, известной как Dynamic Island

В интернете были опубликованы изображения, демонстрирующие разные варианты оформления области экрана iPhone, известной как Dynamic Island. Это название получила выемка в верхней части экрана, которая содержит фронтальную камеру и датчики Face ID. Apple экспериментировала с разными способами использования этого пространства на протяжении многих лет, прежде чем прийти к текущему дизайну.

Согласно опубликованным изображениям, Apple рассматривала различные варианты дизайна Dynamic Island, включая:

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- Всплывающее меню в правой части экрана, которое бы предоставляло быстрый доступ к основным настройкам, таким как часы, сотовая связь, Wi-Fi, яркость дисплея, громкость и уровень заряда батареи. Это меню можно было бы вызвать свайпом вниз или нажатием на специальную иконку.

- Полностью чёрная полоса в верхней части экрана, которая бы скрывала выемку и создавала иллюзию цельного экрана. Этот вариант был похож на то, как работают некоторые Android-смартфоны со схожими выемками.

- Динамический остров с разными дизайнами, которые менялись бы в зависимости от контекста. Например, на главном экране выемка могла бы отображать время, дату, уровень заряда и другую информацию, а в приложениях она могла бы адаптироваться под интерфейс или скрываться.

Apple, по всей видимости, отказалась от этих вариантов и выбрала текущий дизайн Dynamic Island, который позволяет использовать область экрана по бокам от выемки для отображения иконок уведомлений, уровня сигнала, батареи и других индикаторов. Этот дизайн был впервые представлен в iPhone X в 2017 году и сохранился в последующих моделях.

Однако Apple может в будущем изменить дизайн Dynamic Island, если она сможет переместить фронтальную камеру и датчики Face ID под дисплей. Такой переход позволил бы увеличить площадь экрана и убрать выемку. По слухам, Apple работает над этой технологией, но она не будет готова до 2025 года. Поэтому поклонникам iPhone придётся жить с Dynamic Island ещё несколько лет.