Kourosh привлекала внимание покупателей не только низкими ценами, но и рекламой с участием известных иранских знаменитостей

В Иране разгорелся громкий скандал, связанный с массовым обманом покупателей iPhone 15. Компания Kourosh, которая занималась продажей смартфонов Apple, обещала своим клиентам самые низкие цены на рынке, но в итоге не поставила ни одного устройства.

По данным полиции, мошенники собрали предоплату на сумму около $35 млн и скрылись. Как выяснилось, Kourosh привлекала внимание покупателей не только низкими ценами, но и рекламой с участием известных иранских знаменитостей. Среди них были певцы, актеры, спортсмены и блогеры, которые хвалили iPhone 15 и утверждали, что купили его у Kourosh. Однако, по словам самих звезд, они не знали о мошенничестве и действовали в рамках законного договора с компанией

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Пострадавшие покупатели требуют возмещения убытков и наказания виновных. Полиция ведет расследование и пытается выйти на след мошенников. Представители Apple отказались комментировать ситуацию, напомнив, что официально iPhone не поставляются в Иран из-за санкций США.