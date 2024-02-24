Эта новая функция получила название Monthly Replay Experience и призвана помочь пользователям лучше понять свои музыкальные предпочтения.

Apple запускает ежемесячную статистику Apple Music Replay для детального мониторинга прослушивания

Компания Apple объявила о запуске нового сервиса, который предоставит пользователям Apple Music доступ к подробной статистике прослушивания каждый месяц. Эта новая функция получила название Monthly Replay Experience и призвана помочь пользователям лучше понять свои музыкальные предпочтения и следить за прогрессом в прослушивании.

Monthly Replay Experience предоставляет пользователям информацию об общем количестве минут прослушивания за последний месяц, а также о лучших исполнителях и наиболее прослушиваемых песнях и альбомах. Данные сохраняются и доступны для просмотра в любое время, поэтому пользователи смогут просматривать статистику за предыдущие месяцы, чтобы следить за своими музыкальными предпочтениями.

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Стоит отметить, что Monthly Replay Experience пока доступен только через веб-браузер и, в отличие от годовой версии, не включает в себя сопровождающий плейлист, который можно было бы добавить в свою библиотеку. Тем не менее, это отличная возможность для пользователей Apple Music углубиться в свои музыкальные привычки и улучшить свою музыкальную культуру.



Сервис Monthly Replay Experience уже доступен на сайте Apple Music, и пользователи могут начать использовать его прямо сейчас.