Новый протокол уже внедряется в бета-версии iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 и watchOS 10.4

Apple недавно объявила о внедрении нового криптографического протокола под названием PQ3 в свой сервис обмена мгновенными сообщениями iMessage. Он представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими методами шифрования, обеспечивая более высокий уровень безопасности для пользователей.

Согласно заявлениям Apple, PQ3 успешно противостоит атакам, проводимым даже с использованием квантовых компьютеров. Это особенно важно в свете того, что квантовые компьютеры гаранитируют значительное увеличение мощности атак на криптографические системы.

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Новый протокол уже внедряется в бета-версии iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 и watchOS 10.4. Однако, стоит отметить, что Apple почему-то решила не включать поддержку PQ3 в разрабатываемую версию операционной системы для гарнитур виртуальной реальности - visionOS.

Для того чтобы использовать преимущества PQ3, все участники обмена сообщениями должны иметь устройства, на которых установлен протокол. Это означает, что пользователям, которые хотят воспользоваться преимуществами PQ3, возможно, придется обновить свои устройства до соответствующих версий операционной системы.