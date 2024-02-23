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Greg_Novo
Apple пересматривает эксклюзивные условия для Insight Timer
Apple вводит комиссию в размере 30% за переводы в Insight Timer

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Согласно последним новостям, Apple изменила свои правила и условия для приложения Insight Timer. Теперь пользователям, которые переводят свои пожертвования и чаевые через платформу, придется платить комиссию в размере 30%, поскольку эти материалы были классифицированы как цифровой контент.

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Ранее, в 2022 году, такие переводы считались добровольными, и Apple не взимала плату за них. Это изменение было внесено потому, что сумма денег, которую пользователи Insight Timer переводят своим наставникам каждый месяц, уже превышает отметку в 100 000 долларов.

Чтобы продолжать предоставлять своим пользователям возможность переводить деньги, Insight Timer придется подключить платежную систему Apple. Благодаря новому каналу наставники платформ получат треть средств, которые они должны были получить.

Это изменение вызывает беспокойство у пользователей Insight Timer и его наставников, но оно подчеркивает важность прозрачности и честности платформ в отношении комиссий и вознаграждений.

#apple #insight timer
Источник: t.me
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