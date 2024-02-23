Эти устройства могут привести к серьезным ошибкам в лечении диабета и неправильному приему лекарств

Министерство здравоохранения США выпустило важное предупреждение против использования определенных умных часов и устройств в форме колец для контроля уровня сахара в крови. Эти устройства могут привести к серьезным ошибкам в лечении диабета и неправильному приему лекарств и не были одобрены регулирующими органами. Стоит отметить, что неинвазивные устройства не следует путать с системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы, которые передают данные через приложение на смарт-часах и одобрены соответствующими органами.

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В свете потенциальных рисков, связанных с этими устройствами, Министерство призвало к их полному удалению с рынка, в то время как Apple, которая очень заинтересована в разработке новых технологий для своих Apple Watch, также работает над неинвазивным устройством для измерения уровня сахара в крови через кожу с использованием лазера. оптическая абсорбционная спектроскопия.