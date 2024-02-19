суперкомпьютер Eos обладает производительностью 18 экзафлопс для работы с искусственным интеллектом

В свете быстрого развития технологий компания Nvidia анонсировала свой новейший суперкомпьютер Eos, способный оперировать с потрясающими 18,4 экзафлопс данных. Эта находка делает его одним из самых мощных и передовых компьютеров в мире. Eos предназначен для использования в центрах обработки данных и исследовательских лабораториях, где активно работают над инновационными решениями в области искусственного интеллекта.

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Аппарат состоит из 576 видеокарт NVIDIA DGX H100, каждая из которых оснащена 8 флагманскими ИИ-ускорителями H100. Все эти карты соединены высокоскоростной сетью Infiniband Quantum-2 с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, обеспечивая эффективную и быструю обработку данных.

Использование суперкомпьютера Eos позволит компаниям значительно расширить свои возможности в области нейронных сетей и машинного обучения, открывая новые перспективы для развития и инноваций. Особенно важно отметить, что Eos уже смог занять почетное 9-е место в рейтинге TOP500 самых мощных компьютерных систем в мире, доказывая свою впечатляющую производительность и революционный потенциал.