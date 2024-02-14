Главная особенность системы – её можно запустить локально на вашем ПК

Сегодня Nvidia представила публике своего нового чат-бота Chat with RTX, который теперь доступен для свободного использования. Одной из ключевых особенностей этой системы является ее возможность запуска на вашем собственном ПК. Для этого необходима видеокарта RTX серии 30 или 40 с 8 ГБ видеопамяти, а также не менее 16 ГБ оперативной памяти.

Что умеет этот чат-бот? В общем, ничего совершенно нового. Вы сможете загружать свои медиа-файлы, анализировать информацию и обучать его на основе ваших данных. Несмотря на то, что нейросеть работает локально, она также умеет выходить в интернет. Например, Chat with RTX легко может проанализировать видеоролик с YouTube и извлечь ключевые мысли.



Согласно информации издания The Verge, обработка данных происходит практически мгновенно и является непревзойденной по скорости по сравнению с облачными чат-ботами типа ChatGPT.



Это захватывающее внедрение от Nvidia обещает предоставить пользователям новый уровень взаимодействия с искусственным интеллектом прямо на их собственном устройстве.