Никаких спецификаций, изображений или цен на устройство не было раскрыто, однако некоторые подробности стали известны

Новейший смартфон от компании Nothing, мистический Nothing Phone 2A, готовится к выходу на рынок уже в марте этого года. Недавно опубликованный ролик на YouTube представил взгляды сотрудников компании на этот новый "бюджетный" смартфон. Хотя спецификации, изображения и цены на устройство пока еще не были разглашены (предположительный внешний вид можно увидеть на прикрепленной картинке), некоторые ключевые детали тем не менее уже известны.

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Nothing запланировала провести официальный запуск смартфона 5 марта. Это устройство будет доступно только в США через программу "для разработчиков", причем дата мирового релиза пока остается загадкой. Более того, на предстоящей MWC в конце февраля (на которой компания также примет участие), Nothing также намерена провести мероприятие, вероятно, чтобы нам показать внешний вид своего нового смартфона.



