Microsoft приняла решение самостоятельно раскрыть информацию во избежании ложных слухов

Накануне распространении ряда слухов о выпуске эксклюзивных игр на альтернативных консолях, запуске нового портативного устройства и возможной остановке производства Xbox Series S/X, корпорация Microsoft приняла решение самостоятельно раскрыть информацию.

В четверг, 15 февраля, в 23:00 по Московскому времени, запланирован выпуск особого эпизода подкаста Xbox, в рамках которого публика узнает о новой стратегии и взгляде на будущее всей игровой экосистемы.

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Microsoft пока не раскрывает подробности, но известно, что участвовать в подкасте будут первые лица игрового подразделения Xbox — Фил Спенсер, Сара Бонд и Мэтт Бути.



Согласно утечкам информации от источников в индустрии, на конкурирующих платформах в ближайшее время появятся лишь игры Hi-Fi Rush и Pentiment, а релиз Sea of Thieves ожидается к концу текущего года. Также в Microsoft планируют внедрить подписку Game Pass на мобильные устройства и другие консоли.