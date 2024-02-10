Sony вызвала возмущение среди поклонников аниме, удаляя цифровой контент Funimation

Sony столкнулась с критикой всего аниме-сообщества после объявления о планах удалить купленный цифровой контент в связи с слиянием Funimation и Crunchyroll. Японская корпорация, обладающая всеми ведущими стриминговыми сервисами и большим объемом контента, фактически контролирует эту популярную форму медиа. Однако Sony утверждает, что наличие Netflix и Disney+ на рынке исключает возможность обвинения в монополизации.



Тем не менее, Sony планирует удалить большое количество цифрового контента, когда Funimation прекратит свое существование 2 апреля. Funimation, известная своим сервисом потокового воспроизведения по запросу, также выпускала физические DVD и Blu-ray диски, включая цифровые коды, которые позволяли пользователям добавлять контент в свои библиотеки для бесконечного стриминга.



Однако эти цифровые копии планируется удалить в конце этого года. Представитель компании заявил: "Обратите внимание, что Crunchyroll в настоящее время не поддерживает цифровые копии Funimation, это означает, что доступ к ранее доступным цифровым копиям не будет поддерживаться. Однако мы постоянно работаем над улучшением нашего контента и предоставляем вам выдающийся опыт просмотра аниме".



Те, кто сохранил свои DVD и Blu-ray диски, по-прежнему смогут наслаждаться этим контентом, но некоторые фанаты разочарованы, потому что они продали или подарили свои физические копии, полагая, что у них будет бессрочный цифровой доступ. Это ярко напоминает о том, что срок жизни цифрового контента ограничен, и в конечном итоге его существование зависит от решений руководства о поддержании работоспособности серверов.