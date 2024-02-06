По данным исследования Mediascope за декабрь 2023, популярность Telegram среди россиян стремительно увеличивается. Все больше людей в России используют данный мессенджер как к основное приложение коммуникации.

Прежде в 2022 году лишь 39% россиян старше 12 лет общались через Telegram, а сейчас цифра выросла до внушительных 47%. Это означает, что этим людям удобно общаться и получать необходимую информацию в этом мессенджере.

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Telegram, созданный братьями Дуровыми, не просто занимает почётное четвёртое место в списке популярных ресурсов среди россиян по ежедневной активности. Неудивительно, что доля тех, кто посещает Telegram хотя бы раз в месяц, достигает 68%

Время, проведённое в мессенджере, также растёт: каждый россиянин в среднем уделяет Telegram 42 минуты в день. Это на 5 минут больше, чем в предыдущем году.



Основной соперник Telegram — WhatsApp. В молодёжных возрастных группах Telegram держит первенство (76% среди 12-17 лет), но с возрастом россияне предпочитают продукт Meta*. Однако интересно, что более половины пользователей (52%) активно пользуются и Telegram, и WhatsApp.



Блокировка X и соцсетей Meta* весной 2022 года стала одним из факторов, подстегнувших рост популярности Telegram. Более 80% активных пользователей Telegram посещают каналы. Интересно, что на чтение этих каналов уходит в среднем 12 минут в день, что свидетельствует о значимости контента и живой обратной связи в Telegram.



Telegram продолжает уверенно укреплять свои позиции среди российских пользователей, предлагая не только удобство и безопасность, но и множество интересных возможностей для общения и обмена информацией. С каждым днём он становится не просто мессенджером, а важным культурным и информационным пространством для миллионов людей