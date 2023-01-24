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Китай запускает поезд на водородных суперконденсаторах
Поезд разгоняется до 160 км/ч и не имеет выбросов
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Один из самых популярных разработчиков железнодорожного транспорта создал поезд с нулевым уровнем загрязнения окружающего воздуха. Он работает на водородных топливных элементах. Четырехвагонный поезд может разгоняться до 100 миль/ч (160 км/ч). Несмотря на не самые рекордные показатели, этот поезд является самым быстрым среди поездов, использующих водородное топливо в качестве источника энергии.

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Совместная разработка государственного промышленного гиганта CRRC и компании Chengdu Rail Transit - это первый в Китае коммерческий поезд на водородных элементах, с максимальной дальностью хода 373 мили (600 км) и не выделяющий в атмосферу ничего, кроме H2O. Он способен к автономному вождению, имеет сотовую сеть пятого поколения, самостоятельный запуск и остановку, а также функцию возвращения в депо.

Германия находится впереди в этом вопросе: по состоянию на прошлый год она имеет 14 поездов Alstom, которые также берут энергию из водородного топлива. CRRC опережает немецкие поезда по скорости примерно на 20 км/ч, однако они в настоящее время предлагают гораздо больший запас хода - около 620 миль (1 000 км).

Интересно отметить, что хотя Япония и Корея были наиболее активными странами, выступающими за использование зеленого водорода в качестве транспортного решения, последние данные показывают, что Китай занимает лидирующее положение в области фактического развертывания водородных заправочных станций. По данным Information Trends, в мире насчитывается всего чуть более 1 000 водородных станций, и около трети из них находятся в Китае.

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