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Можно ли ездить на электромотоцикле без прав

Вся правда о мотоциклах, набирающих все большую популярность. Мифы и реальность электромотоциклов.
[ ] для раздела Блоги
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Электромотоциклы в России становятся все более популярными. Это теперь уже не диковинка, а реальная альтернатива классическому бензиновому байку. Электрические мотоциклы интересуют людей, рождается куча мифов и слухов, один слышал так, другой так. Давайте же обстоятельно разберемся как есть на самом деле.

Что говорит Законодательство?

Не буду грузить вас сложными терминами и цитирования законов. Кто хочет полностью изучить законодательную базу, волен это сделать. 


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Если сказать кратко - То электромотоцикл - это транспортное средство, которое имеет не более двух колес и приводится в движение электрическим двигателем с максимальной номинальной мощностью не более 15 кВт. ( Запоминаем количество кВт, это важно).

Разрешается использование электромотоциклов на дорогах общего пользования, за исключением автомагистралей и дорог, на которых запрещено движение мотоциклов.Запрещается использование электромотоциклов на тротуарах, пешеходных дорожках, велосипедных дорожках и других местах, предназначенных для движения пешеходов и велосипедистов.

Электрические мотоциклы относятся к категории “L1e” - легкие мотоциклы, и подразделяются на два вида: “L1e-A” - мопеды, и “L1e-B” - мотоциклы.

К категории “L1e-A” относятся электромотоциклы мощностью от 250W и до 4 000W с максимальной скоростью до 50 км/ч.

На них нужны права категории "М". Не требуется ставить мотоцикл на учет в ГИБДД, не нужно получать номера (номеров нет, камеры вас не видят ;), а также не нужно получать страховку и платить за такой мотоцикл налог!

К категории “L1e-B” относятся электромотоциклы мощностью свыше 4 000W с максимальной скоростью до 90 км/ч. На такой электробайк нужны права категории "А1", его уже нужно регистрировать в ГИБДД, получать номера и платить налоги.

Так можно ездить без прав на электромотоцикле?

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Нет, совсем без прав на электрических мотоциклах ездить не получится. Даже на категорию "М" нужны права любой категории. Если у вас нет прав совсем, то отучиться в автошколе и сдать экзамен в ГИБДД хотя бы на категорию "А" придется. Если же у вас уже есть водительские права (подойдет любая категория, хоть фура, хоть автобус, хоть легковушка), тогда получать дополнительную категорию НЕ НУЖНО.

А для электромотоциклов с мощностью свыше 4000 W будьте добры отучиться на категорию "А" и сдать экзамен в ГИБДД.

Что же в итоге?

В итоге при выборе и покупке электробайка ключевым параметров выбора будет его мощность. Это то, на что вы должны обратить внимание в первую очередь. Запомнили?

до 3990 W - права отдельные не нужны, номера не нужны.

от 4001 W - получаем права.

Постарался разъяснить буквально на пальцах)

Надеюсь, эта статья была полезна и интересна для тебя.


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