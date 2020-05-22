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Samsung выпускает Odyssey C49G95T, C32G75T и C27G75T



На выставке CES 2020 компания Samsung представила серию изогнутых игровых мониторов Odyssey G9 и Odyssey G7. Как и было обещано, корейский гигант готовит их к запуску в конце мая.



Серия Odyssey G9 состоит из Samsung C49G95T. Он имеет 48,8-дюймовую панель QLED VA с типичной яркостью 600 нит и пиковой яркостью 1000 нит для сертификации VESA DisplayHDR 1000. Дисплей имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей и статическую контрастность 2500:1. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium Pro с частотой обновления до 240 Гц и MPRT 1 мс. Монитор оснащен подсветкой Infinity Core на задней панели, съемной подставкой, которая обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты, два входа DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.0, два порта USB 3.0, разъем для наушников. Модель будет стоить около 1552 евро.

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Samsung C32G75T и Samsung C27G75T составляют серию Odyssey G7. Они имеют 32-дюймовый и 27-дюймовый дисплеи, соответственно, и используют панели QLED VA с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Дисплеи обеспечивают типичную яркость 350 нит и имеют сертификат VESA DisplayHDR 600. Обе модели совместимы с NVIDIA G-Sync и поддерживают AMD FreeSync 2 с частотой обновления до 240 Гц, частотой обновления до 1 мс и MPRT. 32-дюймовая модель стоит около 725 евро, а 27-дюймовая модель - около 620 евро.