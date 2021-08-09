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Введение

Сейчас персональный компьютер есть практически в каждом доме. Люди, покупающие данное устройство, зачастую не имеют представления о том, как он устроен внутри системного блока. Данная статья предназначена для того, чтобы произвести небольшой ликбез по внутреннему устройству и модернизации персонального компьютера.

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PCCOOLER GI-X4B V2. Платформа AMD. Замена процессора.

Данный кулер использует винтовое крепление к материнской плате.

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Откручиваем боковую стенку корпуса компьютера. Снимаем её аккуратно сдвигом влево и убираем от системного блока.

Отключаем все внешние кабели от системного блока

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Откручиваем винт крепления видеокарты.

Отключаем видеокарту от материнской платы.





Отсоединяем все внутренние кабели от материнской платы (кабели питания, кабели жестких дисков, кабели корпуса и т. д.)

Откручиваем винты крепления материнской платы к корпусу компьютера.

Аккуратно за края извлекаем и кладем материнскую плату на стол. При этом немного будет мешать металлическая планка для разъемов на задней панели корпуса.

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Отщелкиваем пружины крепления вентилятора к радиатору кулера. На вашем кулере вентилятор также может оказаться не съемным. В таком случае этот шаг пропускаем.

Отключаем вентилятор от разъема питания на материнской плате.





Откручиваем винты крепления кулера процессора «крест на крест», крепящиеся к задней пластине материнской платы.

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Вращательными движениями срываем контакт кулера с термопастой на процессоре.

Ваткой со спиртом очищаем крышку процессора от старой термопасты.

Отщелкиваем зажим крепления процессора.

Берем процессор за ребра (бока) и вынимаем из сокета.

Вставляем в сокет новый процессор. Защелкиваем зажим крепления процессора. При установке процессора ориентируемся по нарисованному на крышке процессора и на сокете материнской платы уголку. Закрываем зажим крепления процессора.

Берем новую термопасту и наносим на крышку процессора. Распределить термопасту можно специальной пластиковой лопаткой, пластиковой картой или кусочком бумаги.

Устанавливаем кулер на крышку процессора и «крест на крест» прикручиваем винты крепления кулера к задней пластине материнской платы.

Подключаем разъем питания вентилятора.

Устанавливаем пружины крепления вентилятора в места их расположения на радиаторе. Если ваш кулер не разборный на этом этапе, то просто пропускаем это действие.

Устанавливаем материнскую плату в корпус компьютера и прикручиваем болтами.

Подсоединяем коннекторы и кабели к материнской плате.

Устанавливаем видеокарту и прикручиваем винтом к корпусу компьютера.

Подключаем все кабели в предусмотренные для них места на задней стенке системного блока.

В случае наличия такового подсоединяем коннектор питания к видеокарте.

Закрываем и прикручиваем боковую стенку компьютера.

Итак, мы сегодня рассмотрели поэтапно замену процессора AMD в компьютере. Все шаги подробно описывают действия по замене. Так как компоновка в корпусе может отличаться от предложенной, то и шали по замене могут быть немного другими. Всё учесть при сборке невозможно. Будьте предельно аккуратны и внимательны.