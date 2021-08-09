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Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD

В процессе модернизации компьютера возникает необходимость замены процессора. В данном гайде мы подробно рассмотрим эту последовательность действий в системах на базе процессоров компании AMD.
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Введение

Сейчас персональный компьютер есть практически в каждом доме. Люди, покупающие данное устройство, зачастую не имеют представления о том, как он устроен внутри системного блока. Данная статья предназначена для того, чтобы произвести небольшой ликбез по внутреннему устройству и модернизации персонального компьютера.

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PCCOOLER GI-X4B V2. Платформа AMD. Замена процессора.

Данный кулер использует винтовое крепление к материнской плате.

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  • Откручиваем боковую стенку корпуса компьютера. Снимаем её аккуратно сдвигом влево и убираем от системного блока.

  • Отключаем все внешние кабели от системного блока

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  • Откручиваем винт крепления видеокарты.
  • Отключаем видеокарту от материнской платы.


  • Отсоединяем все внутренние кабели от материнской платы (кабели питания, кабели жестких дисков, кабели корпуса и т. д.)

  • Откручиваем винты крепления материнской платы к корпусу компьютера.

  • Аккуратно за края извлекаем и кладем материнскую плату на стол. При этом немного будет мешать металлическая планка для разъемов на задней панели корпуса.

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  • Отщелкиваем пружины крепления вентилятора к радиатору кулера. На вашем кулере вентилятор также может оказаться не съемным. В таком случае этот шаг пропускаем.

  • Отключаем вентилятор от разъема питания на материнской плате.


  • Откручиваем винты крепления кулера процессора «крест на крест», крепящиеся к задней пластине материнской платы.

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  • Вращательными движениями срываем контакт кулера с термопастой на процессоре.

  • Ваткой со спиртом очищаем крышку процессора от старой термопасты.

  • Отщелкиваем зажим крепления процессора.

  • Берем процессор за ребра (бока) и вынимаем из сокета.

  • Вставляем в сокет новый процессор. Защелкиваем зажим крепления процессора. При установке процессора ориентируемся по нарисованному на крышке процессора и на сокете материнской платы уголку. Закрываем зажим крепления процессора.

  • Берем новую термопасту и наносим на крышку процессора. Распределить термопасту можно специальной пластиковой лопаткой, пластиковой картой или кусочком бумаги.

  • Устанавливаем кулер на крышку процессора и «крест на крест» прикручиваем винты крепления кулера к задней пластине материнской платы.

  • Подключаем разъем питания вентилятора.

  • Устанавливаем пружины крепления вентилятора в места их расположения на радиаторе. Если ваш кулер не разборный на этом этапе, то просто пропускаем это действие.

  • Устанавливаем материнскую плату в корпус компьютера и прикручиваем болтами.

  • Подсоединяем коннекторы и кабели к материнской плате.

  • Устанавливаем видеокарту и прикручиваем винтом к корпусу компьютера.

  • Подключаем все кабели в предусмотренные для них места на задней стенке системного блока.

  • В случае наличия такового подсоединяем коннектор питания к видеокарте.

  • Закрываем и прикручиваем боковую стенку компьютера.

Итак, мы сегодня рассмотрели поэтапно замену процессора AMD в компьютере. Все шаги подробно описывают действия по замене. Так как компоновка в корпусе может отличаться от предложенной, то и шали по замене могут быть немного другими. Всё учесть при сборке невозможно. Будьте предельно аккуратны и внимательны.

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Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
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ego0550
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Ну у нвидиа на LHR картах хеш такой же как у амд. 3080ти на эфире немного обходит 6800/6900, а в остальных алгоритмах так просто в хлам уделывает. 3080 LHR тоже немного ниже 66800/6900.
Майнеры скупают видеокарты Radeon RX 6000, поскольку почти все NVIDIA имеют блокировку LHR от Эфира
Дмитрий Внук
02:17
Так амд потребляет 2.5 ватта на 1 хеш с розетки, а вот 3080ти будет все 4-5 жрать. В криптозиму без штанов оставит.
Майнеры скупают видеокарты Radeon RX 6000, поскольку почти все NVIDIA имеют блокировку LHR от Эфира
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