На выставке Computex 2025 Intel показала новую серию графических ускорителей Arc Pro B — решение для разработчиков ИИ, инженеров и визуализаторов.

Intel усиливает свои позиции на рынке профессиональных видеокарт, представив линейку Arc Pro B Series, разработанную специально для рабочих станций, архитектурной визуализации и задач ИИ. На выставке Computex 2025 компания анонсировала модели Arc Pro B50 и B60 на базе архитектуры Battlemage с использованием 5-нм техпроцесса.

Arc Pro B50 ориентирована на дизайнеров и инженеров и оснащена 16 ядрами Xe2, 128 блоками XMX и 16 ГБ видеопамяти. Более производительная B60 включает 20 ядер Xe2, 160 XMX-блоков и 24 ГБ памяти, предлагая до 197 TOPS вычислительной мощности в задачах машинного обучения. Обе видеокарты используют интерфейс PCIe 5.0 x8 и поддерживают установку до восьми устройств в одном сервере.

Intel подчёркивает, что новые карты не только обеспечивают высокую производительность, но и легко интегрируются как в Windows-системы, так и в Linux-среды благодаря платформе Project Battlematrix. В рабочих станциях можно собрать до 192 ГБ видеопамяти для ускорения крупных LLM-моделей, таких как Qwen 2.5 и DeepSeek.

Решения Intel нацелены на конкуренцию с Nvidia и AMD — производитель предлагает открытую архитектуру, широкую совместимость и партнёрские решения от ASRock, Gunnir, Sparkle и других брендов. Модель B50 поступит в продажу в третьем квартале 2025 года по цене от $299, а полный набор функций активируется в четвёртом квартале.