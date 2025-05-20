Впервые флагманская плата ASRock серии OC Formula выходит за пределы платформ Intel и становится доступной владельцам процессоров Ryzen.

На выставке Computex 2025 компания ASRock официально представила новую материнскую плату X870E Taichi OCF — первую в своей линейке OC Formula, разработанную для процессоров AMD Ryzen. До этого момента серия OC Formula была эксклюзивом для платформ Intel. Теперь же обладатели AM5 смогут использовать профессиональные инструменты для экстремального разгона на чипах Ryzen 7000 и будущих поколениях.

X870E Taichi OCF предлагает мощную систему питания на 25 фаз, кнопки тонкой настройки частоты BCLK прямо на плате, режимы Safe Boot, LN2 и Slow Mode, а также цифровой отладочный экран. Всё это делает плату максимально удобной для энтузиастов, работающих с жидким азотом и другими экзотическими методами охлаждения.

При этом плата не обделена и мультимедийными возможностями. В наличии — два разъема USB4, множество портов USB 3.2, LAN 5 Гбит/с, HDMI, PS/2, Wi-Fi 7 и Bluetooth. Также стоит отметить расширенные возможности хранения: до шести M.2-накопителей, включая два слота PCIe 5.0. Однако, чтобы улучшить разгон памяти, на плате установлены только два слота DDR5.

Помимо флагмана OCF, ASRock представила и более универсальную модель X870 Taichi Creator. Она ориентирована на контентмейкеров и предлагает расширенный набор интерфейсов, включая 10GbE Ethernet, и четыре слота под память DDR5. Плата сочетает стильный дизайн с высокой функциональностью и станет отличным выбором для тех, кто совмещает творчество и производительность.