Honor готовит к выпуску Magic V5 — флагманский складной смартфон с тонким корпусом, большим аккумулятором и топовой камерой. Презентация ожидается в июне 2025 года.

Honor выходит на финишную прямую с запуском нового поколения складных смартфонов. В июне компания представит Magic V5 — модель, которая уже на старте претендует на статус самого тонкого и лёгкого смартфона с гибким экраном. Внутри — флагманское «железо», а снаружи — амбиции бросить вызов и Samsung, и Oppo одновременно.

По данным из индустриальных источников, Magic V5 получит мощную платформу Snapdragon 8 Elite, увеличенный аккумулятор на более чем 6000 мА·ч и поддержку 66-ваттной быстрой зарядки. Несмотря на внушительную батарею, корпус устройства в сложенном виде будет тоньше 9 мм — это меньше, чем у любого складного конкурента на рынке.

Экранов будет два: внешний — 6,45 дюйма, внутренний — 8-дюймовый с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Камерная система тоже не останется без внимания — ожидается продвинутая тройная камера с перископическим модулем на 200 Мп, что само по себе выглядит смело даже по меркам ультрафлагманов.

По слухам, Magic V5 будет поставляться в двух новых расцветках: «Шёлковый путь» и «Чёрный бархат», что намекает на премиальное позиционирование. Учитывая, что Honor делает ставку на тонкость, производительность и автономность, новый смартфон может стать переломной точкой для всей категории складных устройств. Официальные детали станут известны в июне, но рынок уже следит с интересом.