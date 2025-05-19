АвтоВАЗ представит свой первый кроссовер на Петербургском экономическом форуме. Новинка получит панорамную крышу, увеличенный клиренс и модернизированные моторы.

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме, который стартует 18 июня, АвтоВАЗ впервые выведет в свет свою новую разработку — кроссовер с рабочим названием LADA B-Plus Cross. Для компании это шаг в новое направление: ранее ни одна серийная модель марки не имела кузова, официально относящегося к классу SUV.

Ожидается, что автомобиль будет располагаться в сегменте B+, с дорожным просветом более 210 мм, что обеспечит адаптацию к российским дорогам и плохим покрытиям. Колёсная база — 2677 мм, геометрия кузова — переработанная: впервые в истории марки машина получит цельное панорамное остекление крыши.

Что касается техники, под капотом будут установлены бензиновые атмосферные моторы объёмом 1.6 и 1.8 литра, которые прошли внутреннюю модернизацию. Для отдельных комплектаций предусмотрен двигатель мощностью 150 л.с., агрегатированный с автоматической коробкой передач китайского производства — это временное решение, пока собственные разработки находятся в стадии подготовки.

По предварительной информации, LADA B-Plus Cross должен прийти на смену модели XRAY, оставив за собой нишу городского, но выносливого автомобиля. Публике покажут три комплектации и расширенные опции, включая медиацентр, климат-пакет и элементы внешнего стайлинга. Ожидается, что в серийное производство кроссовер уйдёт до конца 2025 года.