EOS R50 V предлагает 4K HDR-видео, двойной монтаж штатива, прямые трансляции по Wi-Fi и функции, адаптированные под формат вертикального контента.

Canon анонсировала камеру EOS R50 V — новую модель беззеркальной линейки, ориентированную на создателей цифрового контента и стримеров. Устройство получило компактный корпус, современный сенсор на 24,2 МП и широкие возможности видеосъёмки в формате 4K HDR.

Новинка поддерживает запись видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду (с даунсемплингом с 6K) и 4K/60p с кропом, а также способна вести потоковую трансляцию через Wi-Fi (802.11ac) напрямую в интернет. Среди особенностей — два крепления для штативов, два стартовых рекордера для съёмки в альбомной и портретной ориентации, а также функция Live Switcher, позволяющая управлять несколькими камерами с одного смартфона.

Для упрощения съёмки предусмотрен поворотный 3-дюймовый экран и специальные режимы, такие как «размытие кожи», стабилизация и демонстрация товаров. Камера также может работать как веб-камера через OBS Studio и подключение к ПК.

EOS R50 V уже доступна по цене $649,99 за корпус и $849,99 в комплекте с объективом RF-S14-30mm.