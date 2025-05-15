Новые модули CUDIMM теперь могут работать на платформах AMD AM5, но пока с ограничениями. Вполне возможно, что их полноценная поддержка станет ключевой функцией будущих Ryzen.

AMD может вскоре устранить важный пробел в своей платформе AM5 — поддержку памяти CUDIMM. Об этом сообщил глава продуктового направления AMD для игровых ПК и рабочих станций Сурабх Дхир в интервью изданию Digital Trends. По его словам, AM5 технически уже готова к работе с этими модулями, что может означать скорую реализацию полноценной поддержки — возможно, вместе с новым поколением процессоров Ryzen на архитектуре Zen 6.

CUDIMM (Clocked Unbuffered DIMM) — это новое поколение модулей DDR5-памяти с встроенным драйвером тактового сигнала (CKD). Это улучшение позволяет повысить стабильность и частоты модулей, особенно при разгоне выше 8000MT/s, обеспечивая более надёжную работу системы при экстремальных нагрузках.

Однако сейчас ситуация с AMD неоднозначна:

Ryzen 7000 CUDIMM не поддерживают вовсе.

Ryzen 8000/9000 запускаются с CUDIMM в режиме обхода CKD, то есть фактически игнорируют преимущества этих модулей.

Иными словами, пока нет смысла переплачивать за CUDIMM, если вы используете даже актуальные AMD-процессоры — чипы просто не используют встроенные улучшения. Но, по словам Дхира, это может измениться без замены сокета или чипсета — достаточно BIOS-обновления, что особенно важно для владельцев текущих систем.

Учитывая, что AMD уже закладывает совместимость, и упомянула, что «это не последний разговор о CUDIMM», есть вероятность, что Zen 6 и будущие платы AM5 получат полноценную поддержку CUDIMM прямо «из коробки», без ограничений. Это позволит AMD догнать Intel, которая уже реализовала поддержку новых модулей в Core Ultra 200S.