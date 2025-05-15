Новый значок «Совместимо со SteamOS» получат десятки тысяч игр

Valve объявила, что в рамках поддержки устройств под управлением SteamOS (включая будущие портативные консоли вроде Lenovo Legion Go S) вводит новую систему меток совместимости. По заявлению компании, более 18 000 игр уже на старте получат статус SteamOS Compatible. Это число сопоставимо с количеством игр, прошедших проверку в рамках Steam Deck Verified.

Теперь в Steam Store и клиенте Steam (если вы заходите с устройства на базе SteamOS) рядом с привычной иконкой Steam Deck Verified появится отдельный значок совместимости с SteamOS. Он покажет, работает ли игра в принципе — с учётом поддержки античитов, сторонних лаунчеров и базовых функций.

Однако Valve отказывается от оценки производительности: фреймрейт, плавность управления и даже реакция на контроллеры в расчет не берутся. Причина — огромный объём работы, особенно с учетом разных конфигураций и скорости распространения SteamOS-устройств.

Компания подчёркивает, что новая метка не потребует участия разработчиков — данные будут взяты из уже существующей программы Steam Deck Verified и отзывов сообщества. Это должно упростить масштабируемость решения и ускорить его внедрение.