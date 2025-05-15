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Mirakl
Intel намекнула на Arc B770 — новая флагманская видеокарта может появиться на Computex 2025
Intel официально отреагировала на запросы пользователей по поводу видеокарты Arc B770.

Перед стартом выставки Computex 2025 Intel подогревает интерес к потенциальному флагману своей линейки видеокарт — Arc B770. На запросы пользователей в соцсетях представители компании дали неожиданно обнадёживающий ответ: «Оставайтесь на связи», тем самым впервые намекнув на существование этой модели официально.

До этого считалось, что Arc B770 могла быть отменена — слухи на эту тему циркулировали с конца 2024 года. Однако последние отклики Intel указывают, что планы по выпуску старшей видеокарты Battlemage всё ещё в силе. Пока что самой производительной картой бренда остаётся Arc B580, но на фоне скорых релизов GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 компании явно нужен более мощный ответ.

Хотя о технических характеристиках Arc B770 пока ничего не известно, ожидается, что анонс может состояться на Computex, где Intel также, вероятно, раскроет информацию о профессиональных видеокартах Arc Pro и будущей архитектуре Druid.

Также в разработке находится следующее поколение Celestial GPU, которое должно выйти вместе с процессорами Panther Lake. Но пока никаких подтверждений о выделенных игровых версиях этих видеокарт нет.

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#https://www.club386.com/intel-meets-requests-for-arc-b770-gpu-with-promising-response/
Источник: club386.com
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