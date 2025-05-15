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Mirakl
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
Обновлённый дизайн BTF 2.0 от Asus позволяет использовать одну и ту же видеокарту как с материнскими платами BTF, так и с обычными — всё благодаря съёмному разъёму GC-HPWR.

Asus представила новое поколение видеокарт GeForce RTX 50 Series с улучшенным дизайном BTF 2.0, включающим универсальный разъём питания GC-HPWR. Это решение устраняет прежние ограничения, при которых карты BTF работали только с совместимыми материнскими платами, и делает сборку ПК значительно гибче.

Напомним, что концепция Back-To-the-Future (BTF) предполагает перенос всех кабельных соединений (питание, кулеры, передняя панель) на обратную сторону материнской платы. Видеокарты BTF первого поколения также получали питание напрямую от платы через разъём GC-HPWR, что избавляло от видимых кабелей и улучшало циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Теперь с обновлением BTF 2.0 Asus предлагает съёмный адаптер. Если пользователь использует материнскую плату с поддержкой GC-HPWR, он подключает видеокарту напрямую к ней. Если же у него обычная плата — адаптер снимается, и карта питается через стандартный кабель 12V-2×6 от блока питания, как и любая другая.

Таким образом, владельцы видеокарт BTF 2.0 больше не привязаны к экосистеме Asus и могут использовать оборудование более свободно. Тем не менее, для максимального эстетического и технического эффекта компания по-прежнему предлагает использовать BTF-плату и корпус в комплекте.

Больше подробностей о новой архитектуре ожидается на выставке Computex 2025, где Asus раскроет технические детали коннектора и новых моделей.

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#новости #видеокарты
Источник: club386.com
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