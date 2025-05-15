Быстрое расширение ветроэнергетики в Европе привело к неожиданному эффекту — соседние турбины начали снижать эффективность друг друга, вызывая юридические споры и убытки.

В Европе растёт обеспокоенность новым вызовом для ветроэнергетики — так называемым эффектом «перехвата ветра». Суть явления в том, что каждая турбина при генерации энергии фактически отбирает часть кинетической энергии у воздушных потоков, оставляя за собой зону пониженной скорости ветра. При высокой плотности размещения турбин такие «ветровые следы» снижают выработку энергии соседних установок.

По данным экспертов, потери могут достигать 15–20% для турбин, расположенных по направлению движения ветра от других. Особенно заметен этот эффект в морских ветропарках, где турбины размещаются большими группами. В некоторых странах Евросоюза операторы уже обратились в суды с требованием компенсации за недополученную выработку, вызванную новыми станциями вблизи их объектов.

Юристы обсуждают возможные правовые последствия. В Великобритании рассматривают законопроект, который освободит компании от ответственности за такие энергетические «перехваты», если турбины установлены по нормативам. Однако в инвестиционной среде это вызывает обеспокоенность — непредсказуемые потери могут подорвать финансовую устойчивость ветропарков.

Тем временем учёные разрабатывают цифровые модели ветровых потоков, чтобы учитывать влияние турбин друг на друга при проектировании. Исследования из Манчестера показывают, что след от одной турбины может тянуться на десятки километров, а точные расчёты необходимы для рационального размещения новых объектов.

Несмотря на проблему, отраслевые специалисты подчеркивают: отказ от ветроэнергетики не рассматривается. Главный акцент теперь — на грамотном зонировании и регулировании, чтобы зелёная энергетика не съедала сама себя.