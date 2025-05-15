Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
Быстрое расширение ветроэнергетики в Европе привело к неожиданному эффекту — соседние турбины начали снижать эффективность друг друга, вызывая юридические споры и убытки.

В Европе растёт обеспокоенность новым вызовом для ветроэнергетики — так называемым эффектом «перехвата ветра». Суть явления в том, что каждая турбина при генерации энергии фактически отбирает часть кинетической энергии у воздушных потоков, оставляя за собой зону пониженной скорости ветра. При высокой плотности размещения турбин такие «ветровые следы» снижают выработку энергии соседних установок.

По данным экспертов, потери могут достигать 15–20% для турбин, расположенных по направлению движения ветра от других. Особенно заметен этот эффект в морских ветропарках, где турбины размещаются большими группами. В некоторых странах Евросоюза операторы уже обратились в суды с требованием компенсации за недополученную выработку, вызванную новыми станциями вблизи их объектов.

Юристы обсуждают возможные правовые последствия. В Великобритании рассматривают законопроект, который освободит компании от ответственности за такие энергетические «перехваты», если турбины установлены по нормативам. Однако в инвестиционной среде это вызывает обеспокоенность — непредсказуемые потери могут подорвать финансовую устойчивость ветропарков.

Тем временем учёные разрабатывают цифровые модели ветровых потоков, чтобы учитывать влияние турбин друг на друга при проектировании. Исследования из Манчестера показывают, что след от одной турбины может тянуться на десятки километров, а точные расчёты необходимы для рационального размещения новых объектов.

Несмотря на проблему, отраслевые специалисты подчеркивают: отказ от ветроэнергетики не рассматривается. Главный акцент теперь — на грамотном зонировании и регулировании, чтобы зелёная энергетика не съедала сама себя.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #технологии #наука #наука и техника #наука и человек
Источник: itcrumbs.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
15
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Обновление RPCSX-UI-Android расширяет возможности эмулятора PS3 для Android
+
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
+
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
Китайская GAC показала конкурента Cybertruck и готовит его к мировому запуску
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
Casio готовит к выпуску цифровые часы W-218H с длительным сроком службы батареи
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
4

Популярные статьи

Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
46
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
7
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
7
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
52
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
38
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
3
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
8

Сейчас обсуждают

Вадим Калинников
19:29
Меньше пафоса, больше дела. Это вот это: https://github.com/Shedou/Installer-SH/tree/main/Installer-SH ты называешь документацией? Во-первых её трудно найти, во-вторых она рождает больше вопросов, че...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
linux4ever
19:25
Тоже самое и здесь, у меня соответсвующие FPS 1 - 2 фрейма на кадр, на твоём дистрибутиве эпилептический припадок.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Bernigan
19:24
Твоя вряд ли до сих пор у тебя ещё есть, и ты скорее всего увидев какое это г уже её отнёс и сидишь на встройке. В любом случае этот керогаз по мне так хуже даже 4070, не то что 5080
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
linux4ever
19:24
Почему у меня ровная полоса, а на твоем дистрибутиве эпилептический припадок?
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Waramagedon
19:21
в играх она вполне холодная, не нравится - есть 6600, цена почти та же.
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
19:17
Это всё фигня, нигде у тебя не будет иного уровня производительности с которым ты сможешь играть без ДЛСС, свали уже нищий старый дурак купивший кусок говна у майнера за 15к. 6600 дерьмище без норм ап...
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Various Artists
19:16
Рассказали бы подробнее о производителе
addlink анонсировала PCIe 5.0 SSD со скоростью чтения и записи до 14 000 МБ/с
no_fate
19:15
Теперь главное проплатить говноблоггеров, чтобы ссали в уши что 480 герц это отпад башки, не какие то там 144.
NVIDIA готовит урезанную версию RTX 5090D для Китая из-за новых экспортных ограничений США
Chimbal
19:14
"где SDK?" - Installer-SH не является "Software Development Kit". "Спросил на LOR... Вот я разработчик... Хочу упаковать... Как мне это сделать?" - Читайте мануал в комплекте с Installer-SH, правда он...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
linux4ever
19:04
Кстати, когда в твоём дистрибутиве аппаратное ускорение видео и HDR заработает? Почему у меня работает и то и другое, а на твоём дистрибутиве нет? Почему у меня твой геншин сворачивается и разворачив...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем