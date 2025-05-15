На вооружении России может появиться кинетический перехватчик нового типа — «Молот-Бритва», который буквально врезается в беспилотники.

В России разработан и успешно испытан уникальный комплекс перехвата беспилотников, использующий чисто кинетический принцип поражения. Новинка, получившая название «Молот-Бритва», предназначена для физического уничтожения крупных дронов на скоростях до 360 км/ч — без применения традиционных взрывчатых веществ или осколков.

Разработка предназначена для защиты от БПЛА с размахом крыла от 2 до 5 метров, включая мультироторные платформы и легкие самолетные дроны. Ключевая особенность комплекса — поражающий элемент в виде массивной металлической рамы, которая буквально таранит цель в воздухе.

Испытания подтвердили, что боевая часть в виде инерционного тела способна стабильно наводиться на цель, используя тепловизионную или радиокомандную систему. Переносной вариант комплекса демонстрирует высоту поражения до 2 км при скорости 265 км/ч. А стационарная модификация, оснащённая более мощной системой наведения, способна работать на расстоянии до 3,5 км и разгонять боеприпас до 360 км/ч.

Технические характеристики:

Масса боеприпаса: до 3,5 кг

Диаметр: 550 мм

Тип наведения: тепловизионное, лазерное или радиокомандное

Максимальная скорость: до 360 км/ч

Высота перехвата: до 2–3,5 км

По словам разработчиков, «Молот-Бритва» был изначально создан для борьбы с плотными роями дронов, где традиционные ПВО не всегда эффективны. Отсутствие взрывного заряда делает этот перехватчик безопасным для применения в густонаселённых районах или вблизи критической инфраструктуры.

Первые испытания комплекса завершились в апреле 2025 года, в ходе которых было успешно поражено несколько целей. На одном из демонстрационных видео металлический элемент настигает дрон и сбивает его прямым попаданием — без дымовых шлейфов и взрывов, только за счёт кинетической энергии.

«Молот-Бритва» может быть интегрирован в систему охраны аэродромов, атомных электростанций, конвоев и стратегических объектов, где требуется моментальный и безопасный отклик на воздушную угрозу.

В ближайшие месяцы ожидается тестирование модернизированной версии комплекса с возможностью перезарядки и адаптации под мобильные платформы. О серийном производстве пока не объявлено, однако интерес к системе уже проявили структуры, отвечающие за охрану инфраструктуры и пограничную безопасность.