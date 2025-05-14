Это усилит справедливость в распределении господдержки среди реальных стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса

Госдума приняла закон, который окончательно пресекает распространённую практику получения льгот малым и средним бизнесом через формальную перерегистрацию. Речь идёт о так называемых «новичках» — компаниях, которые на бумаге считаются новыми, но фактически представляют собой уже действующий бизнес, перерегистрированный в другой организационно-правовой форме.

Согласно новым нормам, такие преобразованные организации больше не смогут претендовать на поддержку, предназначенную для начинающих предпринимателей. Исключение сделано только для тех компаний, которые были реорганизованы до 30 июня 2025 года, а их прежняя форма существовала до 1 декабря 2024 года. Таким образом, реальный бизнес, прошедший через юридические изменения, но не прерывавший деятельность, останется в списке получателей льгот.

По словам депутата Алексея Говырина, документ устраняет правовую неопределённость, ранее позволявшую компаниям искусственно «омолаживать» себя ради доступа к государственным мерам поддержки. «Теперь бизнес, созданный “на бумаге” из старого юрлица, не сможет получить льготы, предназначенные для действительно новых участников рынка», — пояснил он.

Принятые изменения также уточняют критерии включения организаций в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр служит основой для предоставления субсидий, грантов, налоговых льгот и других форм помощи.

Мера направлена на наведение порядка в системе господдержки и защиту интересов настоящих предпринимателей, запускающих бизнес «с нуля». В условиях ужесточающейся конкуренции и растущей фискальной нагрузки подобная законодательная чистка стала особенно актуальной.