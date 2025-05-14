На Евровидении-2025 показали выступление «Бурановских бабушек»

На сцене Евровидения в швейцарском Базеле 11 мая 2025 года неожиданно появились кадры с российским коллективом «Бурановские бабушки». Это произошло во время ретроспективного блока, когда ведущие вспоминали самых необычных участников конкурса за всю его историю. Хотя Россия уже третий год официально отстранена от участия, именно этот номер был показан на больших экранах и стал предметом обсуждений.

Речь шла о номере 2012 года — тогда группа пенсионерок из села Бураново в Удмуртии выступила с песней «Party for Everybody» и заняла второе место. Участницы были одеты в традиционные наряды, а средний возраст коллектива тогда превысил 67 лет. Их яркое и искреннее выступление вошло в историю конкурса как один из самых трогательных номеров. В 2025 году видео снова появилось на сцене — как символ народной любви и уникального культурного феномена.

Несмотря на то что ролик с российским коллективом был использован в чисто историческом контексте, сам факт его демонстрации вызвал бурную реакцию в украинском сегменте соцсетей и медиа. Пользователи писали, что это «тонкий политический намёк» и «попытка обелить» Россию. Сторону Украины особенно задела реплика ведущих о «нейтральности Евровидения» и том, что конкурс должен оставаться «вне политических решений».

Украинские телезрители и некоторые официальные лица обратили внимание на то, что именно Швейцария была одной из стран, настаивавших на запрете участия России в конкурсе с 2022 года. Тем не менее именно в Базеле коллектив из России был вновь показан — пусть и не вживую.