Индия хочет приобрести ещё партию российских комплексов С-400 «Триумф» — после успешного боевого применения системы в операции «Синдур».

Интерес к российским системам ПВО продолжает расти — Индия вновь выразила желание закупить дополнительные комплексы С-400 «Триумф». Поводом стало успешное применение этих ЗРК в ходе недавней военной операции «Синдур», в которой, как утверждают источники India Today, российские комплексы продемонстрировали высокую эффективность против воздушных угроз.

Официальный запрос уже направлен в Москву, и индийская сторона рассчитывает на положительный отклик. Ранее Нью-Дели получил пять полковых комплектов С-400 в рамках контракта, заключённого несколько лет назад. Эти системы были развернуты на ключевых направлениях для прикрытия границ с Китаем и Пакистаном, обеспечивая надёжную защиту от потенциальных атак с воздуха.

Комплекс «Триумф» остаётся одной из самых мощных в мире систем ПВО: дальность поражения целей — до 400 километров, а высота — до 30 км. Он способен эффективно уничтожать не только самолёты и вертолёты, но и крылатые, баллистические ракеты и даже наземные объекты. При этом система может работать в составе эшелонированной обороны, что делает её особенно ценной для крупных стран с протяжёнными границами.

Продажа дополнительных комплексов С-400 в Индию может стать очередным экспортным успехом для российского ОПК, особенно на фоне санкционного давления и ограничений поставок западных систем. Поставки могут стартовать сразу после согласования деталей нового контракта.