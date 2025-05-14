Учёные МИСИС и «Остео-Сайбэр» разработали уникальные рассасывающиеся имплантаты, которые заменяются костной тканью без повторных операций.

Российские специалисты НИТУ МИСИС и компании «Остео-Сайбэр» разработали первую в стране линейку рассасывающихся имплантатов на основе магния. Эти конструкции не нужно извлекать — спустя время они просто исчезают, замещаясь костной тканью.

Созданные изделия предназначены для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. В линейку вошли пины, пластины и винты, обладающие управляемой скоростью распада и высокой совместимостью с тканями. Это значит, что пациенту не потребуется повторная операция, а риск воспаления минимален. Новый подход уже опробован на пациентах: первые две операции прошли без осложнений и подтвердили надёжность технологии.

Разработчики подчёркивают: основное преимущество таких имплантатов — не просто биосовместимость, а полное растворение в организме после выполнения своей функции. Это избавляет пациента от повторных вмешательств и ускоряет восстановление. Сейчас команда готовится получить регистрацию в Росздравнадзоре и масштабировать производство.

«Остео-Сайбэр» уже ведёт переговоры с потенциальными партнёрами в Индии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Продукт оказался востребованным задолго до запуска в серию — и, судя по всему, у этой технологии большое будущее за пределами России.