Запуск модернизированных линий намечен на осень 2025 года

На Ульяновском автозаводе стартовала масштабная модернизация, цель которой — повысить темпы и качество сборки популярных моделей. Речь идёт о линейке УАЗ «Пикап», коммерческом автомобиле «Профи» с двойной кабиной, а также новинках Sollers ST6 и ST8. Обновление затронет как станочный парк, так и логистику внутри цехов.

Одним из ключевых этапов стало внедрение современного комплекса лазерной резки. Это оборудование позволит значительно точнее и быстрее изготавливать детали кузова, что особенно важно при росте объёмов производства. Работы идут на основном участке, где собираются пикапы и коммерческие автомобили, востребованные в регионах и у корпоративных клиентов.

Кроме того, на заводе монтируют участок по нанесению нового защитного покрытия на грузовые платформы. Используемый состав на основе полимочевины обеспечит дополнительную прочность и износостойкость — особенно при транспортировке тяжёлых или сыпучих грузов. УАЗ подчёркивает: цель — сделать автомобили не только технологичнее, но и долговечнее в жёстких условиях эксплуатации.

Запуск нового цикла по производству сварных узлов для пикапов Sollers начнётся в апреле. Уже к сентябрю завод перейдёт на обновлённые линии. По плану — рост производительности и расширение модельного ряда, в том числе в сегменте легких коммерческих авто, где конкуренция усиливается. Модернизация проводится в рамках стратегии импортозамещения и технологического суверенитета.