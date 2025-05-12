XGIMI представила серию лазерных проекторов RS 20 с 4K, частотой до 240 Гц и продвинутой цветокоррекцией.

Компания XGIMI вывела на рынок новую серию проекторов RS 20, рассчитанную на тех, кто ценит и визуальное качество, и игровые возможности. Все модели поддерживают нативное 4K без апскейла, точную цветокоррекцию и частоту до 240 Гц. В приоритете — минимальная задержка, высокая яркость и совместимость с форматами Dolby Vision и IMAX Enhanced.

Флагманом стал RS 20 Ultra Max — с 8 ГБ оперативной памяти, яркостью 4500 люмен и системой автонастройки изображения. Его корпус моторизован, шум минимален (28 дБ), а оптический зум и сдвиг объектива позволяют гибко настроить проекцию. Младшая версия Ultra предлагает те же технологии, но с меньшим объёмом ОЗУ (4 ГБ) и яркостью в 4100 люмен.

В средней ценовой категории — RS 20 Pro Max, дополненный DMD-чипом и фирменной акустикой от Harman Kardon. Модель подходит не только для игр, но и для профессионального контента благодаря поддержке LUT-профилей. Самый доступный проектор — RS 20 Plus — получил всё ту же оптику и 4K-разрешение, но яркость здесь ограничена 2300 люмен.

Цены на линейку стартуют от $925 и доходят до $1850 за старшую модель. В Китае проекторы уже доступны, а международный релиз намечен на конец 2025 года. Серия RS 20 — одна из самых амбициозных в сегменте домашних и геймерских проекторов, предлагающая топовые характеристики на всех уровнях.