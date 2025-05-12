Leica представила винтажную версию M11-P в стиле Safari с корпусом из латуни и ценой 850 тысяч рублей.

Немецкий бренд Leica выпустил новую лимитированную версию своего флагманского фотоаппарата — M11-P Safari. Камера выполнена в характерной оливково-зелёной расцветке с отделкой под кожу, отсылающей к классическим моделям Leica 1970-х годов. Несмотря на винтажный облик, это современное устройство с топовыми характеристиками и ценником, приближающимся к миллиону рублей.

Корпус камеры выполнен из цельного куска латуни с матовой отделкой, а элементы управления — серебристого цвета. По бокам дисплея разместились чёрные клавиши — акцент, подчёркивающий винтажный характер устройства. В техническом плане Safari-версия полностью повторяет обычную M11-P: тот же 60-мегапиксельный BSI CMOS-сенсор, фирменный процессор Maestro II, встроенное хранилище на 256 ГБ и поддержка SD-карт стандарта UHS-II.

Камера рассчитана на профессиональную съёмку и отличается высокой детализацией, поддержкой 14-битного RAW в формате DNG и системой Leica Content Credentials, позволяющей подтвердить подлинность изображения. Также в арсенале — механика дальномерной фокусировки с автокомпенсацией параллакса и тихий электронный затвор. Пользователь может переключаться между тремя уровнями разрешения: 60, 36 и 18 мегапикселей.

Leica M11-P Safari уже поступила в продажу и стоит $10 495, что в пересчёте на российскую валюту составляет около 850 тысяч рублей. Это не просто камера, а предмет коллекции — для тех, кто ценит эстетику, технологии и имя, которое само по себе давно стало символом фотоискусства.