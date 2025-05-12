На рынок России выходит крупный китайский пикап Dongfeng Mengshi MS600. Производство начнётся в Набережных Челнах, а модель выделяется мощным мотором Cummins и высоким уровнем проходимости.

Китайский автопром делает ещё один шаг в сторону российского рынка — на подходе пикап Dongfeng Mengshi MS600, спроектированный на базе легендарного Hummer H1. Первое знакомство с моделью прошло в Казани, где машину показали в рамках тематической выставки ко Дню Победы. Российскую презентацию организовала компания Blazar, которая займётся поставками.

Под капотом — внушительный дизель Cummins объёмом 6,7 литра, развивающий 314 лошадиных сил и выдающий 1050 Н·м крутящего момента. С такими характеристиками пикап претендует на звание одного из самых тяговитых в своём сегменте. В арсенале — автомат на шесть ступеней, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка дифференциала.

Модель рассчитана на суровые условия: дорожный просвет в 34 сантиметра, независимая подвеска и адаптация к российским реалиям. Производство вначале будет импортным, но уже в ближайшей перспективе пикап начнут собирать на мощностях завода «Ремдизель» в Набережных Челнах. Там же был подан патент на обновлённую внешность для местного рынка.

Цены пока официально не объявлены, но ориентир можно взять с китайского рынка — примерно 95 тысяч долларов. Основной интерес к модели, по прогнозам, проявят профессиональные пользователи, которым важна надёжность в сложных условиях, а также энтузиасты внедорожной техники. В числе конкурентов называют Land Cruiser 300 и Ford F-150.