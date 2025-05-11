Дагестан и Оман обсуждают запуск совместного производства беспилотников. В переговорах участвовали представители Кизлярского завода и Минпромторга Омана.

Дагестан может стать точкой старта для нового технологического партнёрства между Россией и Оманом. В рамках официальных переговоров в Махачкале стороны обсудили возможность объединить усилия для совместного производства беспилотников. Идея проста: объединить российские наработки в сфере беспилотной авиации с инвестиционным интересом Омана, чтобы выйти на рынок высокотехнологичных решений.

Инициатива нашла отклик на фоне растущего интереса к дронам — как в оборонной, так и в гражданской сфере. В Дагестане уже имеется промышленная база: в прошлом году на Кизлярском электромеханическом заводе начали собирать отечественные квадрокоптеры с широким функционалом. Эти аппараты способны выполнять задачи от наблюдения за объектами до картографических съёмок и спасательных операций.

На встрече глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что республика готова не просто экспортировать технологии, но и участвовать в создании новых совместных производств. Со стороны Омана выразили заинтересованность в локализации части производства и обмене инженерными решениями. По сути, речь идёт о формировании нового трансрегионального партнёрства в сфере высоких технологий.

Если соглашения будут закреплены, то Дагестан может стать первым российским регионом, где производство беспилотников получит международный формат. А Оман — точкой выхода этой продукции на рынок Ближнего Востока и Северной Африки.