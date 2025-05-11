Причина — не кризис и не санкции, а использование ИИ, который всё чаще заменяет «живой» труд.

Российский рынок информационных технологий столкнулся с самым масштабным сокращением за последние годы. С начала 2025 года без работы остались более 52 тысяч IT-специалистов. Причина — не кризис и не санкции, а стремительное внедрение искусственного интеллекта, который всё чаще заменяет «живой» труд. Алгоритмы берут на себя не только рутинные задачи, но и сложную аналитику, что приводит к пересмотру штатного состава во многих компаниях.

Больше всего пострадали разработчики и тестировщики — именно их работу сейчас эффективнее и дешевле автоматизировать. Работодатели говорят о повышении производительности, но за этими цифрами — тысячи профессионалов, которые внезапно оказались не у дел. Отрасль, которая ещё недавно испытывала острую нехватку кадров, сегодня переживает избыток специалистов и резкое охлаждение рынка труда.

Некоторые компании уже пересматривают подходы к найму: отказываются от расширения команд в пользу более компактных и «гибких» моделей, где человек всё чаще становится оператором ИИ, а не исполнителем. При этом государственные меры поддержки отрасли пока не успевают подстроиться под новую реальность, а многие сокращённые специалисты вынуждены либо переучиваться, либо искать работу за пределами страны.

Эксперты уверены: текущее сокращение — лишь начало трансформации рынка. В ближайшие годы цифровая индустрия будет активно меняться, и чтобы остаться востребованным, IT-специалистам придётся осваивать не только новые языки программирования, но и навыки взаимодействия с ИИ — не как соперником, а как инструментом.