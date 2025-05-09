После отключения мобильного интернета 9 мая операторы связи по-разному подошли к компенсациям: одни отказались, другие предложили небольшие выплаты или скидки.

В День Победы 2025 года мобильный интернет в ряде российских регионов, включая Москву и область, оказался недоступен из-за введённых ограничений, связанных с обеспечением безопасности. На фоне этого операторы связи начали предлагать абонентам различные формы компенсации, хотя подход у каждой компании оказался разным.

«Билайн» и МТС сообщили, что перебои не связаны с техническими неисправностями их сетей, а вызваны внешними ограничениями, поэтому компенсационные выплаты не предусмотрены. Представители компаний пояснили, что подобные меры не входят в их зону ответственности, и поддержка абонентов в данном случае осуществляется в стандартном режиме.

В то же время «МегаФон» предложил пользователям 50 рублей в качестве компенсации за неудобства. Компания Yota ограничилась суммой в 30 рублей, а оператор Т2 (бренд Tele2) предоставил абонентам скидку на ежемесячные услуги на три месяца вперёд. Однако обращения в клиентскую поддержку выявили отсутствие единой схемы действий — сотрудники предлагали разные условия, что вызывало путаницу у пользователей.

Ранее, в ситуациях с массовыми техническими сбоями, операторы предлагали более развернутые формы компенсаций. В 2017 году, например, абоненты могли выбирать между дополнительными гигабайтами, минутами или контентом. В случае с отключением по решению госорганов такой практики не последовало, и большинство операторов ограничились минимальными мерами.