Видеокарта Arc B770 может быть представлена на Computex 2025. По характеристикам она ориентирована на конкуренцию с GeForce RTX 5060 Ti и RX 9060 XT, при более доступной цене.

Intel готовит к выпуску новую дискретную видеокарту Arc B770, которая, по данным утечек, будет анонсирована в начале июня на выставке Computex 2025. Ранее появлялась информация о возможной отмене проекта, но теперь стало известно, что разработка продолжается — в том числе благодаря упоминанию B770 в экспортной документации, пусть и в рамках НИОКР.

Ожидается, что B770 будет использовать архитектуру Battlemage и получит 32 вычислительных блока Xe2, а также 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с моделью Arc B580, у которой только 20 ядер и 12 ГБ памяти. Уровень производительности, согласно предварительным данным, будет на уровне GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT.

Карта, вероятно, сможет уверенно справляться с играми в разрешении 1440p, хотя в новейших тайтлах может потребоваться снижение графических настроек. При цене в пределах $350–450 модель может стать альтернативой для геймеров среднего сегмента, предлагая более выгодное соотношение цены и возможностей.

Как и младшие модели, B770 будет производиться по техпроцессу TSMC 5 нм. Также ожидается улучшенная производительность трассировки лучей благодаря увеличенному числу блоков XMX, каждый из которых теперь поддерживает три трассирующих конвейера и более эффективные расчёты пересечений. Поддержка технологии XeSS 2.0 с генерацией кадров и низкой задержкой должна дополнительно повысить качество и плавность картинки.