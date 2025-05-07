Компания Intel представила обновление микрокода 0x12F для процессоров Core 13-го и 14-го поколений

Intel выпустила новый микрокод версии 0x12F для процессоров Core 13-го и 14-го поколений. Обновление рекомендовано всем пользователям этих чипов и доступно через BIOS у производителей материнских плат, включая ASRock.

Патч направлен на решение проблемы, связанной с нестабильностью при длительной работе системы с малой загрузкой. Явление известно как Vmin Shift Instability — постепенное увеличение минимального напряжения, необходимого для стабильной работы процессора. Оно может приводить к сбоям и зависаниям, особенно при высоких температурах и напряжениях.

Предыдущая версия микрокода 0x12B была выпущена в сентябре 2024 года. Текущий патч дополняет её и рекомендован к установке даже в случае отсутствия заметных проблем.

Intel заявляет, что обновление не оказывает значимого влияния на производительность, включая игровые сценарии. Если после установки система остаётся нестабильной, производитель рекомендует обратиться в службу поддержки. Также сообщается о продлении гарантийного срока на процессоры соответствующих серий.