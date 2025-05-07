Торт, который двигается и светится: учёные из Европы на выставке Expo 2025 в Осаке показали съедобную электронику

На выставке Expo 2025 в Осаке представили необычный торт, в который встроены батарейки, пневматика и даже подвижные фигурки. Всё это — съедобно. И всё это — работает. Проект получил название RoboCake и стал частью научного эксперимента на стыке гастрономии и робототехники.

Создателями проекта стали исследователи из Швейцарии (EPFL) и Италии (IIT), объединившие усилия с мастерами высокой кухни. Вместо привычной выпечки на торт водрузили миниатюрных мармеладных медведей, которые не просто улыбаются — они двигают лапами и головой с помощью встроенного пневматического механизма. А заодно светятся — свечи на торте зажигаются от съедобных аккумуляторов, в составе которых — тёмный шоколад, витамин B2 и немного электролита на основе кверцетина.

Батарейки работают, пока их не съели. Исследователи утверждают: по вкусу они напоминают шоколад с кислинкой. Это первая в мире многоразовая (!) съедобная батарея, пусть и работает она всего один-два раза. Тем не менее, её можно применять в сценариях, где пища и техника должны сосуществовать: например, в медицинской доставке, в системах питания в условиях ЧС, а в перспективе — даже в кормах для животных.

Проект RoboFood, частью которого стал торт, получил €3,5 млн финансирования и рассчитан на 4 года. Его задача — научиться создавать съедобные электронные компоненты, пригодные к безопасному употреблению. Исследователи подчёркивают, что речь идёт не о развлечении, а о попытке снизить объёмы электронных отходов и сделать технологии безопаснее, в том числе для окружающей среды.

На выставке также продемонстрировали другие пищевые гаджеты: растягивающиеся сенсорные желе, которые можно нажимать как кнопки, и тестовые «робо-конфеты» с начинкой. Пока это всё концепты, но у разработчиков большие планы. Следующий этап — сделать эти технологии массовыми и недорогими, чтобы они работали не только на шоу, но и в реальной жизни.