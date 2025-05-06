Специалисты из ЦНИИТМАШ научились прогнозировать старение оборудования и материалов атомных станций — теперь можно заранее знать, когда труба или кабель начнёт сдавать позиции.

В Центре исследований и технологий машиностроения (ЦНИИТМАШ, входит в «Росатом») завершили масштабную проверку прочности материалов, из которых сделано оборудование и трубопроводы российских АЭС. Учёные смотрели, как со временем меняется сталь и сварка — те самые «кости» атомной станции, и выяснили, как именно стареет металл, даже если наработки оборудования хватит на десятилетия вперёд.

Исследование позволило заглянуть в будущее — инженеры теперь могут заранее спрогнозировать, как и когда начнут меняться свойства труб, швов и обшивки. Это не просто теоретическая работа: по сути, специалисты получили инструмент, с помощью которого можно заранее планировать ремонты, не дожидаясь аварий.

Помимо труб и металлоконструкций, в фокусе оказались и кабели. В ЦНИИТМАШ рассчитали, при каком уровне износа изоляция начинает вести себя нестабильно и повышается риск пробоя. На основе этих расчётов предложена новая схема эксплуатации кабельных систем, которая позволит избежать неприятных сюрпризов.

Подобный подход особенно важен для продления сроков службы станций и повышения их безопасности. Ведь если точно знаешь, когда материал сдаст, можно заранее вмешаться — без паники, экстренных отключений и риска для персонала.