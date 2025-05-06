Новую машину МТЧ-4 можно загружать как самосвал, а потом использовать как тяжёлую расчистную технику. Вышло что-то вроде вездеходного «комбайна» для стройплощадок и промышленных трасс.

На заводе «Алтайлесмаш» в Алтайском крае разработали и уже показали новую гусеничную машину с индексом МТЧ-4. Это не просто самосвал или мульчер — машина одновременно перевозит грузы и может расчищать территорию от кустарника и мелких деревьев. Гусеничный ход даёт ей приличную проходимость, особенно на пересечённой или заболоченной местности.

В основе МТЧ-4 — дизельный двигатель ЯМЗ-53602-A51 мощностью 312 л.с. Самосвальный кузов рассчитан на 13 кубометров объёма и до 15 тонн груза. Для тяжёлой зимы или обледенелых трасс предусмотрен снегоочиститель фрезерно-роторного типа. Всё это собрано в один корпус, что делает машину незаменимой в условиях, где нужно не только везти, но и чистить дорогу.

Ключевая фишка — мульчерная голова. Она позволяет МТЧ-4 превращаться в «лесного бульдозера»: срезает мелколесье, кустарники и быстро готовит полосу под прокладку коммуникаций, лесозаготовку или подготовку стройплощадок. Машина явно делалась под задачи, где обычной дорожной техники будет недостаточно, а брать целый парк дорого и неудобно.

Разработчики говорят, что эта модель может заменить сразу несколько видов техники. В пресс-релизе подчеркивают, что за счёт гидростатической трансмиссии машина едет плавно, несмотря на брутальную начинку. Пока МТЧ-4 — скорее пилотный образец, но если спрос пойдёт, «Алтайлесмаш» готов развивать линейку и дальше.