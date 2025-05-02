Компания G.SKILL представила модульную сборку оперативной памяти объёмом 128 ГБ (2×64 ГБ), работающую на частоте DDR5-8400. Демонстрация прошла с использованием материнской платы ASUS ROG Crosshair X870E APEX и процессора AMD Ryzen 9 9950X3D.
Согласно опубликованным данным, комплект функционирует с таймингами CL44-58-58-94 и успешно прошёл тестирование стабильности с помощью MemtestPro. Модули построены на микросхемах DDR5 от SK hynix.
Память ориентирована на профессиональные сценарии использования, включая создание контента в высоком разрешении, разработку моделей ИИ, машинное обучение и научные расчёты.