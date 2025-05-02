По итогам первого квартала 2025 года Xiaomi стала крупнейшим поставщиком смартфонов в Китае, обогнав Huawei и Apple.

По результатам первого квартала 2025 года компания Xiaomi заняла первое место по объёмам поставок смартфонов в Китае. По данным аналитической компании Canalys, производителю удалось поставить 13,3 млн устройств, что соответствует 19 % доли рынка. Последний раз бренд лидировал на своём внутреннем рынке более десяти лет назад.

Росту способствовало расширение экосистемы Xiaomi: смартфоны активно продвигаются в составе единой связки с носимыми устройствами, ноутбуками и электромобилями бренда. Кроме того, компания смогла выровнять цены между онлайном и офлайном, воспользовавшись мерами государственной поддержки для стимулирования локального спроса.

Сразу за Xiaomi следует Huawei, укрепившая позиции благодаря спросу на складные модели и продвижению собственной ОС HarmonyOS. В тройку также вошёл бренд Vivo, немного опередивший Oppo по темпам роста. Впервые за долгое время Apple оказалась на пятой строчке: продажи iPhone в Китае за квартал снизились на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём поставок смартфонов на китайском рынке за январь–март 2025 года составил 70,9 млн единиц, что на 5 % выше прошлогоднего показателя. По мнению аналитиков, рост обусловлен восстановлением потребительской активности и запуском новых субсидий на покупку отечественных мобильных устройств.