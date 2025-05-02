Компания Viber Media S.r.l. получила штраф за несоблюдение требований российского законодательства — надзорные органы настаивают на усилении контроля над мессенджерами.

Суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 800 000 рублей в отношении мессенджера Viber. Причиной стало нарушение требований статьи 13.39 КоАП РФ, касающейся регулирования деятельности информационных сервисов на территории России. Ответчиком по делу выступила компания Viber Media S.r.l., зарегистрированная за рубежом.

Согласно материалам дела, Viber не выполнил ряд обязательств, предусмотренных российским законодательством для иностранных IT-платформ. В частности, речь может идти об отказе соблюдать порядок хранения данных пользователей или удалении контента, не соответствующего требованиям регулятора.

Это не первый подобный случай: ранее крупные штрафы получили другие популярные платформы, включая Telegram, который был оштрафован на 7 млн рублей за отказ удалить каналы с экстремистскими призывами. Роскомнадзор продолжает усиливать контроль над цифровыми сервисами, добиваясь от мессенджеров выполнения норм, касающихся модерации контента и хранения данных российских пользователей.

Viber, как и другие глобальные платформы, продолжает работать на территории РФ, но теперь всё чаще сталкивается с регуляторным давлением. По мнению экспертов, в будущем требования к прозрачности и взаимодействию с властями в этой сфере только ужесточатся.