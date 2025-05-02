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«Аэрофлот» запустил функцию онлайн-редактирования паспортных данных в билетах
Авиакомпания разрешила онлайн-редактирование паспортных данных в билете — достаточно ввести код бронирования и приложить документы.

«Аэрофлот» меняет подход к клиентскому сервису и внедряет долгожданную функцию: теперь пассажиры могут самостоятельно вносить правки в свои данные без звонков в поддержку или визита в офис. Возможность актуальна для тех, кто при покупке билета допустил ошибку в имени, дате рождения или данных паспорта.

Редактирование осуществляется через раздел «Управление бронированием» на официальном сайте. Система позволяет изменить ФИО, номер и серию паспорта, а также дату рождения. Чтобы подтверждённые изменения вступили в силу, необходимо прикрепить скан корректных документов — обработка занимает не более суток. Функция работает только для билетов, купленных напрямую у перевозчика — через сайт, колл-центр или представительство.

В компании отмечают, что это не просто техническое обновление, а часть более широкой стратегии по переходу к цифровому самообслуживанию. Ранее для исправления ошибок в билетах требовалось обращаться к операторам, что в пиковые периоды вызывало задержки и неудобства для клиентов. Теперь «Аэрофлот» делает ставку на автоматизацию и самостоятельность пассажиров.

Нововведение появилось на фоне масштабных внутренних изменений: «Аэрофлот» отказывается от зарубежных IT-систем и разворачивает собственную платформу для обслуживания парка — «Купол». Эта система станет основой для управления техническим состоянием флота без зависимости от иностранных разработчиков.

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#авиация #аэрофлот #билеты
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