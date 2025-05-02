Учёные из Тамбова нашли способ уничтожать почти все известные бактерии с помощью наночастиц меди. Эффект наступает за два часа и не вызывает привыкания у патогенов.

В Тамбове разработали необычное решение для борьбы с опасными бактериями — наночастицы оксида меди. По словам исследователей из ТГУ имени Державина, новый подход позволяет добиться почти полного уничтожения микрофлоры всего за два часа. Причём речь идёт не о лабораторных условиях: в реальной среде технология показывает стабильно высокую эффективность против устойчивых патогенов.

Исследование, поддержанное Российским научным фондом, сфокусировалось на том, чтобы подобрать для частиц правильную "химическую оболочку". Учёные выяснили: оптимальная активность наблюдается в дистиллированной воде с добавлением определённых реагентов — в таком растворе медь буквально растворяет микробную угрозу.

Главное преимущество технологии — универсальность. Частицы меди не просто подавляют рост бактерий, а физически разрушают их структуру. В отличие от антибиотиков, к ним не вырабатывается устойчивость, что делает метод особенно актуальным на фоне глобального роста супербактерий.

Планы на ближайшее будущее включают разработку антисептических покрытий для хирургических инструментов, упаковки продуктов и сельскохозяйственного инвентаря. Наночастицы могут стать новым стандартом в борьбе с инфекциями, где лекарства уже бессильны.