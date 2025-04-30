Intel и Microsoft вернулись в российский Роспатент с новыми товарными знаками — Tiber и Places

Американские IT-гиганты Intel и Microsoft, покинувшие российский рынок ещё в 2022 году, неожиданно подали заявки на регистрацию новых товарных знаков в Роспатенте. Этот шаг многие восприняли как сигнал — возможно, компании готовят почву для возвращения, пусть и в скрытой форме. Хотя официальных заявлений не было, срок действия новых регистраций — до 2033–2034 годов — намекает на долгосрочные планы.

Intel зарегистрировала бренд Tiber, под которым она планирует продавать широкий спектр продуктов — от процессоров и серверов до программного обеспечения. Это один из новых суббрендов компании, представленный в 2024 году. Регистрация прошла без шума в начале апреля 2025 года, и о ней стало известно только спустя месяц.

Microsoft выбрала другое направление: в её заявке фигурирует марка Places, охватывающая «широкий спектр программного обеспечения». Это особенно примечательно на фоне того, что корпорация ранее активно блокировала доступ россиянам к своим продуктам и закрывала филиалы по всей стране. Несмотря на это, она тоже получила исключительные права на использование бренда до 2033 года.

Intel и Microsoft — не первые. По данным СМИ, с начала 2025 года число заявок на регистрацию товарных знаков от ушедших иностранных компаний резко возросло. Среди них McDonald’s, LG, Chanel, Rolex, IKEA и десятки других брендов. Возвращаются ли они по-настоящему — пока неизвестно. Но, как показывает практика, первым шагом к возвращению в любой рынок почти всегда становится не заявление — а тихая регистрация имени.